El expresidente planteó la necesidad de un cambio «cuanto antes» en la dirección del Frente Amplio.

El expresidente José Mujica habló de varios temas en una entrevista para diario La República realizada por el periodista Marcelo Falca.

¿Cómo ve estos episodios que provocan la salida de Michelini como secretario político del Frente Amplio?

Cuando era senador le planteé a Carámbula si no se animaba a agarrar esa changa.

Creo que el Frente precisa una dirección, no hubo acuerdo, no sé lo que va a pasar, pero fuera lo que fuere pienso que el Frente necesita una dirección.

Reconozco, no se puede instrumentar una elección en estas condiciones de pandemia por razones obvias que rompen los ojos, pero habría que intentar conformar una dirección que tenga peso y que sea representativa del Frente Amplio por lo menos transitoriamente hasta que se pueda hacer un proceso electoral como marca el reglamento, pero que existan condiciones para que así sea.

Se necesitaría ya alguna decisión de cambio en la dirección del frente. Si no se puede acordar con una personalidad, acordar con algún organismo colectivo.

¿Ese cambio debería producirse cuándo?

Tiene que haber un acuerdo político que priorice el Frente, Miranda dijo que se iba, si se va y no se pueden hacer elecciones habría que hacer algún organismo colectivo que represente al Frente hasta que se pueda procesar una elección en forma

¿Cuándo debería producirse ese cambio?

Cuanto antes mejor.

¿Cómo vio el episodio de la salida de Michelini?

Un poco exagerado, al hombre se le fue la boca pero una medida un poco excesiva me da la impresión.

¿Cómo está viendo la campaña pro referéndum y este planteo para prorrogar los plazos?

Lo que está planteando el Frente es la cuestión del conteo, aplazar el conteo, no hay ninguna modificación constitucional, creo que está en el terreno de lo posible porque en definitiva tenemos el antecedente de lo que pasó con posponer las elecciones municipales, hay una evidencia que en estas condiciones de pandemia, andar juntando gente para que firme, conspira contra la seguridad social, hay enormes dificultades.

No hay concentraciones importantes, no hay partidos de fútbol, para mí tenía una lógica a favor de la democracia pero naturalmente preservando los intereses políticos, quienes están en el gobierno deciden lo contrario y tienen la mayoría, habrá que hacer lo que se pueda. El planteo del Frente Amplio sería una medida casi administrativa.

El Frente Amplio reclama diálogo al gobierno.

Este es un gobierno manejado por un sector, el sector más fuerte del Herrerismo esencialmente. Me parece ridículo pedirle diálogo al gobierno a esta altura del partido porque el gobierno tiene una decisión de gobernar él, mandar él y punto.

Si no ha sido capaz de hacer un organismo de consulta y de discusión con sus socios, ¿qué puede esperar la oposición?

PUBLICIDAD

El país perdió una oportunidad maravillosa, porque una desgracia como esta como la que hemos tenido en la pandemia era una oportunidad para juntar todo el país, no se le presentan frecuentemente a ningún gobierno circunstancias de este tipo, pero el gobierno apostó por el otro camino, el camino hacia la polarización.

Para bailar se necesitan dos, mi temor es que el Uruguay vaya evolucionando en una especie de argentinización de la política, me espanta.

En la historia política del Uruguay, siempre hubo choques pero siempre hubo diálogo, siempre hubo negociación, hubo amistad entre gente que estaba en bandos distintos, eso nos dio una peculiaridad como país, una riqueza, lamentablemente se está perdiendo.

En Argentina se habla de la grieta, ¿en Uruguay existe esa grieta?

Se está dibujando, evidentemente. Me espanta la televisión argentina, cómo se tratan quienes están en un bando con el otro, cómo se lastiman. No quisiera que en el Uruguay desembocáramos en eso.

«Hace un año y pico que no salgo»

¿Cómo está pasando esta pandemia?

No salgo de mi casa, hace un año y pico que no salgo de mi casa. Fui en auto al entierro de Tabaré y fui a una comida con Enrique Iglesias, es todo lo que he hecho en un año, no salgo ni a la esquina. Por razones de edad no me puedo vacunar, pero como no vivo en un apartamento tengo ventaja frente a otros, estoy en el campo y lo paso bien.

Siempre hago alguna cosita, me entretengo juntando tomates, ahora tengo que sacar unos canteros de boniatos, me encanta la naturaleza. / Fuente: Diario La República – Por Marcelo Falca