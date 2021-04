Lo dijo el senador frenteamplista, Alejandro Sánchez.

Alejandro Sánchez expuso una serie de críticas sobre el modo en que el gobierno está gestionando el país durante la pandemia, informó La República. Una de las críticas se centró en las ollas populares. Mientras desde el oficialismo denuncian que en ellas se hace proselitismo (anoche se hizo viral la imagen de varios miembros de una olla con camisetas anti LUC), desde el FA lo rechazan. No solo eso, sino que afirman que lo verdaderamente importante es encontrar soluciones para quienes se alimentan allí.

“Lo cierto es que hay un conjunto de compatriotas que la están pasando muy mal. Es evidente la necesidad de desarrollar mecanismos de contención para los trabajadores cuentapropistas, que no tienen protección si se quedan sin empleo. Si el Estado no construye esa protección, las personas caen al suelo, y es lo que terminó pasando. Cayeron 100.000 personas más, y 90.000 son cuentapropistas”, dijo en “Doble Click” el “Pacha” Sánchez.

Además, el senador frenteamplistas cree que “naturalmente necesitamos inversiones ahí, y también en las pequeñas y medianas empresas. No podemos darnos el lujo de perder unidades productivas ni puestos de trabajo. El Estado debe asumirlo, porque sino nos terminará saliendo mucho más caro”.

“No creo que sea proselitismo”

Seguidamente, Sánchez fue consultado por los integrantes de una olla que salieron en una nota de Telemundo con camisetas contra la LUC. Manifestó: “Es un mensaje ciudadano en contra de la reforma. En realidad, existen esas personas manifestándose políticamente porque hay un gobierno que no tiene políticas. Porque las políticas del gobierno los llevan al hambre. Las ollas populares existen porque hay un gobierno cuya política es generar hambre. Lo terminaron haciendo. ¿Los 100.000 pobres más de quien es responsabilidad? ¿Qué haya ollas populares de quién es responsabilidad?”.

Más adelante, insistió: “No creo que sea proselitismo político. Me parecería mal si le dijeran a la gente ‘si no firmas contra la LUC, no te doy un plato de comida’”.

PUBLICIDAD

Asimismo, criticó que “según el gobierno, los problemas que hay en el Uruguay son por la pandemia y por el Frente Amplio. Este es el único gobierno que realiza un ajuste fiscal en medio de la crisis. El equipo económico celebró un recorte de 600 millones en el Presupuesto. El gobierno es responsable de las medidas que tomó”.

“Bolsonaro tiene más corazón”

En la recta final, el legislador se refirió al reciente “informe de la Cepal con respecto a cuál ha sido la asistencia de los países para detener la pobreza de las personas que están en la informalidad. Encima nuestro está Brasil. O sea que Bolsonaro tiene más corazón que este gobierno a la hora de atender estas situaciones. Entonces, lo que digo es que naturalmente la pandemia genera un impacto negativo en muchas ramas de actividad. Pero cómo se reacciona ante eso, es responsabilidad del gobierno”. / Fuentes: Doble Click – La República