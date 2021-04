Secundaria abrirá investigación sobre faltas por actividad sindical.

Este martes por la tarde la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES) emitió una declaración pública donde da cuenta que “el compañero Marcel Slamovitz, presenta ante la Mesa Ejecutiva su decisión de retirarse de la responsabilidad de vicepresidente de la Federación mientras se aclare la situación. Dicha propuesta fue aceptada por consenso”.

De este modo se hace público el alejamiento del sindicalista, que ya había sido aceptada el pasado 8 de marzo.

Cabe recordar que a comienzos de ese mes, la ex directora del Liceo Nº1, Miriam Arnejo, en entrevista con Radio Carve, había señalado que Slamovitz, además de gozar de las horas libres por actividad sindical que le corresponden por derecho, habría gestionado cientos de horas libres adicionales entre 2016 y 2017, apelando a formularios que no tendrían validez.

«En 2017 faltó más de cien horas que yo, inocentemente justifiqué» porque «por ese formulario -con membrete sindical- todos justificábamos», reconoció la ex jerarca.

Sin embargo, cuando ese mismo año llegó a acumular 140 horas libres por esa vía, además de su licencia sindical», Arnejo solicitó audiencia en el Consejo. «Me atendió la consejera Celsa Puente y me dijo que por ese formulario no podía justificar nada, que no tenía valor, que él tenía licencia sindical y que debía usar las horas de esa licencia», refirió.

PUBLICIDAD

Tras esa comunicación, la funcionaria decidió denunciar lo que ocurría. «Organicé toda la información y la presenté en Jurídica». Posteriormente, «ese trámite también fue archivado» a instancias de «un integrante del Consejo, amigo cercano de Slamovitz, que siempre lo cubrió y siempre le sacó las castañas del fuego«. Interrogada sobre la identidad de dicho integrante, prefirió no revelar su identidad.

Finalmente, y luego de que Arnejo pidiera explicaciones, desde el Consejo el caso se laudó con la disposición de que el docente recuperara esas horas con aulas de apoyo, algo que la ex directora considera que «era imposible», debido a que «a pesar de que él no había dado clases regularmente, todos sus alumnos tenían nota de promoción», razón por la que ninguno de ellos se presentaría a recibir esas clases de apoyo.

«Fue todo un simulacro, le regalaron más de 140 horas» en 2017, y «una cantidad similar en 2016», aseveró.