El cielo nocturno de Shanghái se ha convertido en el escenario de una espectacular coreografía de drones.

Dos semanas después de que 3.281 drones sobrevolasen el cielo nocturno de Shanghái en una coreografía con fines publicitarios, otro innovador espectáculo con estos vehículos aéreos no tripulados ha sorprendido a los habitantes de la mayor urbe china y, por extensión, de todo el mundo. Con el objetivo de celebrar el primer año de la publicación del videojuego para móviles Princess Connect! Re: Dive, la popular web de alojamiento de vídeos Bilibili ha organizado un show con 1.500 drones que ha acabado con la formación de un código QR gigante sobre el skyline de la ciudad.

Además de imprimir sobre el cielo un gigantesco código QR que daba acceso a la web de descarga del juego, los 1.500 drones también han dibujado a los personajes de este título y han lanzado otros mensajes promocionales. Todo ello en el contexto de un nuevo espectáculo que ha sido televisado.

El analista de la industria del videojuego Daniel Ahmad, ha recordado a través de Twitter como hace un año Bilibili ya sorprendió al crear un código QR masivo sobre una de las fachadas de su sede. También comenta lo muy habitual que es el uso de esta tecnología de almacenamiento de información en China.

Chinese games and entertainment company Bilibili held a one year anniversary show in Shanghai for the mobile game Princess Connect! Re:Dive (Cygames).



1,500 drones took part in the show to celebrate the game having been out for one year in China. pic.twitter.com/u1GDTXnM6p