Una encuesta de Equipos Consultores reveló que un 72 % de la población tiene «algo» o «mucha» confianza en la Policía, mientras que un 25 % no confía y un 3 % no sabe o no contesta.

Según este estudio, que divulgado el martes en VTV Noticias, otras instituciones que despiertan bastante confianza en la ciudadanía son las Fuerzas Armadas con un 59 % y el Poder Judicial con el 58 %.

Las organizaciones sociales despiertan la confianza del 54 % de la población, mientras que el Parlamento tiene un 49 %.

Empresarios, partidos políticos, la Iglesia y los sindicatos generan más desconfianza que confianza entre la población, según reveló la encuesta. Concretamente, los empresarios despiertan confianza en el 42 % y desconfianza en el 52 %. Mientras tanto, los partidos políticos generan confianza en el 41 % y no lo hacen en el 53 %.

La Iglesia, con tan solo un 35 % de confianza y un 61 % de respuestas negativas, y los sindicatos, con un 33 % de confianza y un 64 % de respuestas negativas, son las instituciones peor vistas, según el estudio.

Entre los dirigentes sindicales, el que despierta mayor confianza es Richard Read, dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, con un 43 %, seguido de Fernando Pereira, presidente del PIT CNT, con 35 %. / Fuentes: VTV Noticias – Montevideo Portal