Lo dijo el intendente de Salto, el frenteamplista Andrés Lima.

En la mañana del martes el presidente Luis Lacalle Pou recibió a los tres intendentes del Frente Amplio (FA), Carolina Cosse de Montevideo, Andrés Lima de Salto y Yamandú Orsi de Canelones.

En entrevista con M24, Lima aseguró que Lacalle indicó en la reunión que el mal vínculo que tiene con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, (no existe un «buen relacionamiento», dijo el intendente) es lo que ha provocado que no se haya concretado una reunión entre ambos. «El propio presidente lo planteó expresamente», señaló Lima, pero además indicó que «es sabido que no tiene buena relación con Miranda».

El intendente salteño aseguró que el hecho de que se den este tipo de instancias «es bueno más allá de las coincidencias o desacuerdos que podamos tener», aunque aclaró que los tres intendentes no fueron en representación de la fuerza política «porque no corresponde, porque hay autoridades elegidas» para representar al Frente Amplio.

PUBLICIDAD

«Más allá de la reunión de ayer, entendemos que tiene que darse esa reunión entre el gobierno y la fuerza política», señaló Lima a M24. El intendente de Salto informó que Carolina Cosse propuso instalar una mesa de trabajo en donde haya representación de los partidos políticos, pero también otras organizaciones como el Pit-Cnt en representación de los trabajadores, o las cámaras empresariales.

Lima señaló sobre el encuentro con Lacalle que fue «una reunión ágil, donde se trataron muchísimos temas». El jefe comunal indicó que en algunos hubo coincidencias y en otros no, pero permitió trazar algunas líneas de trabajo «que cada gobierno departamental irá asumiendo, en algunos casos junto con el gobierno nacional». / Fuentes: M24 – Telemundo / Foto: I. de Canelones