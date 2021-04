Elevó una nota a la Junta Departamental.

La Mesa Departamental de FUCVAM elevó una nota a la Junta Departamental en busca de mejorar el porcentaje de exoneración del permiso de construcción que actualmente la ISJ otorga a las cooperativas, que está situado en el 70%

Desde hace varios años, las cooperativas reclaman el 100 por ciento. Sin embargo, el porcentaje fue ratificado por la Mesa de Concertación en el documento sobre «Vivienda» que acordó días atrás.

«La intendenta Ana Bentaberri ya nos había dicho que no se iba a mover de ese porcentaje, así que no me sorprende que haya quedado en el 70%» dijo Silvana Díaz, titular de la Mesa. «Nosotros lo que pedimos, si no se puede llegar al 100%, es algún punto más«, subrayó.

Díaz dijo que la exoneración del permiso de construcción es un alivio importante para las cooperativas cuando inician el proceso de construcción.

«Cuando inician las obras reciben cierto porcentaje que por lo general se va en el pago el terreno y del instituto asesor. Por lo tanto, si previamente las cooperativas no han recaudado un monto importante, prácticamente no tendrían dinero para pagar el permiso», enfatizó.

La referente de FUCVAM en San José dijo que el costo del permiso de construcción depende de la superficie de terreno y las características de las cooperativas. No obstante ello, señaló que para una cooperativa de unas 40 viviendas, el monto está cercano a los 400 mil pesos. «Eso fue lo que se manejó para el caso de COVICUR de Ciudad del Plata, FUPHO o COVIFRIM» añadió.

«Por eso mismo decimos que algún punto más ya es una ayuda. Lo que nos queda es que cuando el presupuesto llegue a la Junta, los ediles intenten mejorar el 70%», insistió.