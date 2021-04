Una veintena de empresas operan en el departamento de San José.

El vocero del Transporte Escolar Metropolitano incluyó en sus críticas a las intendencias y dijo que “es hora de que se pongan a tono los políticos porque no están dando la talla”.

Parte del gabinete del Poder Ejecutivo, encabezado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, presentó medidas para paliar la situación crítica que padecen los sectores más golpeados por la pandemia. Entre ellos, los transportistas escolares que han debido detener sus actividades en cada pasaje a la virtualidad. En diálogo con 970 Noticias de Radio Universal, Raúl Correa, vocero del Transporte Escolar Metropolitano (TEM) dijo que las medidas son “totalmente insuficientes” y que “no soluciona nada porque hay compañeros que no tienen para comer”.

“Venimos arrastrando un año y medio casi sin ingresos. Aspirábamos a que el presidente y la ministra nos dieran un subsidio directo porque las personas ya no tienen plata para pagar el BPS, DGI, ni el seguro”, expresó.

Los transportistas escolares se benefician de la exoneración patronal jubilatoria y de las ofertas de préstamos a tasa cero. “No es darme un préstamo para endeudarme después, porque después tampoco lo voy a poder pagar”, valoró Quintana. “Dar eso un poco mortifica porque no es la realidad del sector”, agregó.

El pedido sin respuesta a las intendencias

Correa informó que el año pasado le solicitaron a las intendencias que se los exonere del pago de la patente de rodados pero no obtuvieron respuesta. “Tampoco le tenemos miedo al ´no´, no queremos que nos ninguneen. Si nos quieren decir que no que nos digan que no, pero que nos digan algo. Porque hace un año y pico que estamos atrás de un expediente. Es hora de que se pongan a tono los políticos porque no están dando la talla”, manifestó. / Fuente: Radio Universal / Foto: Maria Ines Hiriart – FocoUy