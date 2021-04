A fin de mes se decidirá si se mantiene.

Hace aproximadamente 15 días, y a manera de experiencia piloto, la Intendencia puso en marcha la anunciada recolección de residuos a partir de las 18 horas en la zona céntrica de la ciudad de San José de Mayo.

Con la modificación, la comuna busca resolver el problema de los basurales que se generan en el entorno de los contenedores.

Sin embargo, los resultados primarios no arrojan resultados positivos, según lo manifestado al diario Primera hora por el director de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia, Carlos Rodríguez.

No obstante ello, Rodríguez dijo al matutino que una evaluación más profunda se llevará a cabo una vez que finalice el mes de abril. «Los resultados preliminares no son tan alentadores como se esperaba. La idea era que en la mañana no apareciera tanta basura afuera del contenedor», recordó.

En se sentido, el director indicó que un aspecto que no ha permitido que los resultados sean mejores es el trabajo de los hurgadores que, según manifestó, al detectar el cambio de horario de la recolección, adelantaron su tarea. «No nos molesta que trabajen, pero sí que dejen las cosas afuera», señaló el funcionario.

La recolección se lleva a cabo entre las 18 y las 23:30 horas y abarca 150 contenedores de los más de 400 que tiene la ciudad de San José de Mayo.