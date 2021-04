La media se toma siempre ante la muerte de un trabajador.

El jueves murió un trabajador de la construcción al derrumbarse una pared de una obra en la que trabajaba. El Sindicato Único de la Construcción (Sunca) anunció que el lunes realizará un paro general parcial por la muerte del hombre de 45 años, informó Telemundo.

El trabajador era de Las Piedras, Canelones, y tenía cuatro hijos, según informó Héctor Abad, secretario de Seguridad e Higiene del Sunca.

El dirigente sindical explicó que la obra tenía debilidades, y que «las paredes estaban vibrando». Es decir, estaban en movimiento. Eso lo comprobaron desde el Sunca el jueves, cuando acudieron a la vivienda donde murió el trabajador. Estaba intentando reparar ese defecto al momento del derrumbe que provocó su muerte, dijo Abad.

No había elementos que permitieran concluir que estaban dadas las condiciones básicas de seguridad, señaló Abad. «No había cintos, no había cuerda vida, no había nada», explicó, «y estaban trabajando a más de dos metros, porque era una segunda planta«.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Trabajo acudió este viernes a inspeccionar la obra, y dispuso su clausura, como se hace habitualmente ante la muerte de un trabajador.

Desde el Sunca solicitarán informe al Ministerio de Trabajo para determinar si la obra estaba en regla. / Fuente: Telemundo