Tampoco radicó denuncia policial. Ocurrió este lunes por la tarde.

Según información extraoficial el hecho se habría registrado en inmediaciones de las calles Flores y Bélgica en el barrio Roberto Mariano de San José de Mayo.

Consultada al respecto, la sub jefe de Policía, Belén Camejo informó que “esta tarde un hombre ingresó al hospital herido de proyectil de arma de fuego. No desea radicar denuncia. No desea aportar datos”.

