“La situación es demasiado grave como para andar como gallos de riña peleándonos por cosas que carecen de sentido”, dijo Lacalle en rueda de prensa.

Luis Lacalle Pou participó este lunes de una rueda de prensa luego de darse la segunda dosis de la vacuna anticovid producida por el laboratorio chino Sinovac. En dicha instancia, fue consultado acerca de los dichos del presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda.

El pasado sábado, Miranda declaró que «el gobierno está llevando adelante una política barata para hacer frente a la situación de pandemia en materia sanitaria, social y económica».

Miranda cree que el gobierno «ha hecho magros esfuerzos en materia de gasto público y de inversión para la reactivación económica y el sustento de las personas que viven de su trabajo y aquellos sectores más vulnerables«, y afirmó que «hay una apuesta del gobierno nacional a mesetear la situación de salud, apostando a través de la vacunación a salir de la situación sanitaria».

No obstante, Miranda sostuvo que esa meseta «implica 3.000 contagios diarios y más de 60 personas muertas por día». El presidente del FA dijo que «estas son situaciones que son evitables en la medida en que haya un verdadero esfuerzo, con un papel activo desde el Estado para hacer frente a esta situación».

Consultado sobre su relación con el FA, Lacalle Pou aseguró tener «un buen vínculo político con muchos dirigentes» de la fuerza opositora, y afirmó: «No soy de tensar las relaciones por tensarlas. Alguno que se haga cargo de las cosas que dice».

«La situación es demasiado grave como para andar como gallos de riña peleándonos por cosas que carecen de sentido«, añadió el presidente.

Luego, consultado específicamente sobre las declaraciones de Miranda, Lacalle expresó: «No me voy a tirar al barro. La población uruguaya no se merece eso de los dirigentes políticos, y menos del presidente de la república». / Fuente: Montevideo Portal