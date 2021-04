«Lo vamos a evaluar» dijo el legislador.

El diputado del Partido Nacional, Ruben Bacigalupe, dijo estar dispuesto a analizar la posibilidad de ser parte de un debate con la Comisión Departamental Pro Referéndum.

Ayer, en conferencia de prensa, la Comisión invitó al diputado y al senador Carlos Daniel Camy a una instancia de esas características sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que pretende poner a consideración de la ciudadanía.

«En su momento se nos pidió no generar instancias de debate porque se entendía que la prioridad era la emergencia sanitaria. De todas formas, lo vamos a evaluar y vamos a hacer las consultas necesarias», comentó el diputado al ser consultado al respecto.

«Creemos que es importante que la gente esté informada y sepa en qué consisten los 135 artículos que se está buscando derogar. Se podrá generar debate o no (…), hoy no puedo contestar ni que sí ni que no. Lo vamos a evaluar», reiteró Bacigalupe.

«Si fuera que sí, fijaremos fecha. Y si es que no, igualmente creemos que tendríamos que tener instancias de información a la gente sobre estos artículos. Pero bueno, veremos en los próximos días cuál es la respuesta», concluyó.