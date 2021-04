Con dineros que la ISJ aportaba a fiestas que no se hicieron.

El edil Javier Gutiérrez del Frente Amplio sugirió la creación de un fondo de apoyo económico a artistas e instituciones culturales del medio, con el fin de permitirles paliar la situación que atraviesan como consecuencia de la pandemia y, paulatinamente, retomar sus actividades.

A través de una moción simple que presentó anoche en la Junta Departamental, Gutiérrez propuso que ese fondo sea creado con dineros que la Intendencia aportaba a fiestas que en 2020 y 2021 no se realizaron, como la Fiesta del Mate, la Feria del Libro, la Fiesta del Parque de Libertad, la Fiesta de la Uva y el Vino, o las fiestas Quesera y de las Colectividades, entre otras.

El edil señaló que solo para la Fiesta del Mate, la Intendencia aportó 290 dólares en el 2017, 240 mil dólares en el 2018 y 141 mil dólares en el 2019. «Imagínense si sólo se aportaran estas cifras para un fondo de apoyo como el que estamos planteando», reflexionó.

Gutiérrez dijo no desconocer que parte de esos dineros se puedan haber utilizado para atener la situación de quienes más han padecido los efectos de la pandemia. No obstante ello, subrayó que «la cultura no puede quedar atrás» ya que es fuente generadora de una importante cantidad de empleos.

El edil consideró que los dineros que se asignen al fondo «deberían tener una distribución en base a proyectos concursables y acciones de mantenimiento y mejoramiento de las infraestructuras».

Por unanimidad -26 en 26-, la iniciativa fue derivada, para su estudio, a la Comisión de Educación, Cultura y Nomenclatura del deliberativo.