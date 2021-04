Para el senador nacionalista, la acción les da un derecho, “el derecho de ser solidarios».

Jorge Gandini anunció que le presentará a la Comisión de Seguimiento de la Pandemia una propuesta que involucra a los privados de libertad. Cree que estos «podrían donar sangre o plasma, a cambio reducir su pena en 2 o 3 días«, informó La República.

El senador nacionalista ofreció detalles sobre su planteamiento. Contó en Telemundo: «Yo quiero presentar un proyecto sabiendo que hay dificultades para la donación de sangre, y sobre todo la de plasma de aquellos que pasaron por el Covid. Ese plasma es útil para la ayuda de quienes están transitando la enfermedad».

La idea «es establecer un régimen similar del que existe para las personas privadas de libertad que redimen su pena trabajando. Hay una ley del 2005, que tuvo algún retoque en la LUC, que establece que por cada 2 días de trabajo o estudio, una persona condena puede cambiarlo por 1 día menos de su pena. Es un buen ejemplo. Quizás podemos decir que quien done sangre o plasma puede redimir su pena en 2 o 3 días».

Seguidamente, Gandini agregó: «Hay 13.000 privados de libertad. Parte de ellos no podrán donar, como parte de la población no puede hacerlo por las enfermedades que tienen o han tenido. Pero muchos potencialmente pueden hacerlo. Además, hay cerca de 2.000 privados de libertad que ya han transcurrido la enfermedad del Covid, y pueden donar plasma».

«Hay países que lo están haciendo»

El legislador nacionalista cree que «hay que estudiarlo, hay que mirarlo con las autoridades sanitarias. Pero es una propuesta para estudiar. Entre otras cosas, porque también les da a las personas privadas de libertad un derecho, que es el derecho de ser solidarios. El derecho de donar, de ayudar a otros. No le va a cambiar mucho la cosa a una persona que tiene algunos años de condena que done plasma y le den 3 días. Aunque lo haga todos los años y done sangre cada 4 meses. Pero permite una señal de integración a la sociedad. Es un gesto de solidaridad».

A modo de cierre, Gandini indicó: «Creo que hay que estudiarlo y trabajarlo. Hay países que lo están haciendo, como por ejemplo España. Allí también está la Cruz Roja. De modo que hay normas internacionales que de alguna manera se han interpretado a favor». / Fuentes: La República – Telemundo