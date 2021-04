“Los peores 5 años de tanta gente” escribió la exministra frenteamplista.

Quien durante los gobiernos del FA fuera ministra de Salud (2005 a 2010) y Educación y Cultura (2015 a 2020), María Julia Muñoz, criticó al gobierno. La doctora utiliza sus redes sociales para compartir sus puntos de vista sobre la realidad nacional.

Sus palabras dejan claro que no está nada conforme con los caminos elegidos por el gobierno para luchar con la pandemia. «Cada día es peor el manejo de la economía y por lo tanto de la pandemia. Sin generar trabajo hay hambre. Con hambre hay personas que no tienen como bajar movilidad. ¿¿¿Por qué no se entiende????», lanzó la frenteamplista a pocas horas de la última intervención pública del presidente Lacalle Pou.

Además, Muñoz consideró que «de tal manejo de la situación socio sanitaria huyen hasta los malla oro. Por favor, piense!! Si puede presidente».

En la recta final, la frenteamplista apeló a un eslogan de la campaña del actual presidente para ironizar sobre lo que entiende como una pésima realidad. Varias publicidades hablaban de «los mejores 5 años de tu vida», lo que María Julio Muñoz no olvida. Comentó: “Los peores 5 años de tanta gente, ni el más macabro pensador lo imagino con tantas muertes?? Se trata de exterminio o desidia y mal manejo de la vida ajena??”.

Las críticas de la exministras pueden enmarcarse en las realizadas por varios representantes del Frente Amplio. Cada vez que tienen oportunidad, los miembros del partido opositor cuestionan algunas de las medidas adoptadas por el gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou. Vale mencionar que también le han reconocido virtudes, como haber armado el GACH. / Fuente: La República