El presidente del CODICEN respondió las interrogantes del gremio de maestros.

En entrevista con Arriba Gente, el presidente del CODICEN, Robert Silva, se refirió al retorno gradual a clases que comienza el próximo 3 de mayo y dijo que se aplicarán los mismos protocolos que regían en marzo de 2021, es decir, se mantiene la distancia de un metro entre los niños y se evitan las aglomeraciones al ingreso, entre otras tantas medidas.

La salvedad ahora es una modificación en el uso de tapabocas por parte de los menores: habrá excepciones para aquellos niños que no lo toleren, por ejemplo los comprendidos dentro del Espectro Autista. En tanto, para niños de 6 a 8 años se exhorta el uso de tapabocas pero no es obligatorio, mientras que para los menores de 6 no se recomienda.

Señaló que el pilar de la decisión de volver a clases está «en la imperiosa necesidad de poner en una balanza los problemas que nos genera la pandemia y los problemas que genera la no presencia de niños, sobre todo los más pequeños, y de contextos vulnerables en las escuelas».

«Para nosotros es significativamente importante el respeto del Derecho de los niños, la atención de situaciones de violencia, la no vulneración de los mismos, además de las cuestiones de aprendizaje que se vieron afectadas», remarcó.

«Una cuestión que le damos muchísima importancia es atender a los niños que están en mayor situación de vulnerabilidad. Y con esta medida hemos podido lograr que el 18 de mayo, el 100% de los niños de los quintiles 1 y 2 vuelvan a la presencialidad, porque nos habilitaron las Escuelas Aprender y de Tiempo Completo de Montevideo. Eso implica que los más pobres, los que tienen más necesidades, van a estar en las escuelas».

«Después hay un tema que es la atención de los más chiquitos, de la primera infancia y la educación inicial. Que están sufriendo fuertemente, la virtualidad en esas edades se complica mucho».

«Todas estas decisiones están mediadas por cuestiones sanitarias: los menores de 8 años están en el último y penúltimo lugar de transmisión«, remarcó Silva.

COMEDORES EN ESCUELAS RURALES

Sobre los reclamos de los docentes, Robert Silva señaló que «en todo esto hay muchas cabecitas que nos cuesta cambiarlas. Muchos reivindican la descentralización y la autonomía de los centros, pero después nos piden a nosotros que estamos en escritorios montevideanos, que saquemos resoluciones para todos».

«Nosotros no somos partidarios de eso. Estoy convencido que fue clave del éxito de la vuelta el año pasado: dotar a las escuelas de posibilidad de resolver en el marco de su contexto. Y lo seguimos reivindicando«.

Respecto a la experiencia del año pasado, Silva señaló que «lo que aprendimos es que la familia rural no tiene la posibilidad de llevar a su hijo si va solo tres horas y si no hay comedor; por las tareas rurales, por las distancias«.

«Entonces, volvemos 5 horas, volvemos con los comedores. Ya sabemos que de las 720 escuelas que tenemos unidocentes, hay 32 que tienen problemas, que no tienen auxiliar o el docente está encuarentenado. Las inspecciones departamentales informarán cuáles están en condiciones de volver.

«No pongamos siempre lo oscuro sobre la luz que brilla. La luz que brilla es que por suerte la enorme mayoría va a estar contenta porque paulatinamente y en forma segura estamos volviendo a la presencialidad«.

«Las escuelas rurales están en condiciones, a medida que vayan atendiendo sus particularidades, de volver todo el horario, con los comedores incluidos y todos los días porque tienen las posibilidades edilicias». / Fuentes: Arriba Gente – Subrayado