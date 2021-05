Se trata de Nahida Abden, una mujer que vive en El Líbano y que con casi 90 años y parece de 40. “Para mi la edad es solo un número”, señaló la deportista.

La historia de Nahida Abden es increíble desde la perspectiva que se la mire. Lo primero hay que saber es que tiene cuatro hijos y enviudó hace 40 años. Hasta ahí puede parecer una vida común y corriente, sin embargo, y lejos de deprimirse, esta mujer empezó a entrenar a los 50 años y hoy con 88 es instructora deportiva. Expresó que «el ejercicio te permite descubrir que hay mucho más en la vida».

Nahida, que vive en El Líbano, además dirige una compañía textil. En una entrevista brindada al medio Deutsche Welle, la mujer expresó: «para mí la edad es sólo un número. No significa nada. Se me olvida (…) Me dolía la rodilla y el médico me dijo que tenía que hacer ejercicio. La primera vez que fui al gimnasio sentí mucha timidez. Fui con mi yerno y mi nieto, que hacían ejercicio allí».

La determinación de la atleta la llevó a formarse como instructora de aeróbicos. «Cuando recibí mi diploma lo colgué en la pared. La gente me decía que Dios me juzgaría si no ayudaba a los demás. No está bien que un diploma sólo sirva para estar colgado en la pared, así que empecé a dar clases y realmente me encantó. Me encanta ayudar a las mujeres a salir de su caparazón», expresó.

El hijo mayor de Nahida ya cumplió 60 años y todos viven en el extranjero. Ella afirma que hacer deporte la ayudó a vencer el cáncer. Por último, quiso dar un mensaje a todos los holgazanes, a quienes indicó que «si piensan que nacieron sólo para comer, beber, trabajar, dormir y estar cansados, ¡están equivocados! El ejercicio te permite descubrir que hay mucho más en la vida».

Fuente: DW_Espanol