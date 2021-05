Se refirió a la mención a la situación de Uruguay en el New York Times.

Uno de los diarios más prestigiosos del mundo, The New York Times, dedicó su tapa del domingo pasado a la situación del coronavirus en el mundo, informó La República. «La pandemia alcanza un nuevo pico global», dice el título, debajo del cual aparece un mapa que hace hincapié en los países más afectados. Menciona que Uruguay es, con 84, quien tuvo el promedio diario de muertes más elevados de todo el planeta durante la última semana. El artículo generó reacciones de todo tipo, e incluso hizo que algunos legisladores, como Graciela Bianchi, le dedicaran algunas palabras.

Dentro del artículo, podía leerse que «Uruguay tiene uno de los índices per cápita más altos del mundo, esta sumando casi 3000 casos por día, lo que es una cifra asombrosa, en un país que tiene unos 3,5 millones de habitantes».

La senadora Bianchi dijo no entender el objetivo que se busca. Además, interpretó que se mencionó el tema como si el gobierno nacional ignorara la gravedad de la situación. Aseguró: «¿En algún momento las autoridades negaron la gravedad de la situación? ¿Se ocultaron los datos? ¿El GACH no advirtió de ésta situación y la responsabilidad que tenemos que asumir para reducir la movilidad? ¿No se tomaron medidas para lograrlo y económicas para poder cumplirlas?».

A continuación, la nacionalista añadió: «No me queda claro el objetivo de este destaque de la prensa internacional (a la que todos tenemos acceso) para confirmar lo que ya sabemos. De nosotros depende que mañana éstos titulares cambien. Por otra parte, los países desarrollados no han sido el mejor ejemplo». Como se sabe, la senadora es dueña de una visión crítica sobre muchos temas, y no suele ocultar su opinión. Ha cuestionado varios asuntos vinculados a la oposición, y también les salió al cruce a quienes cuestionaron al gobierno por motivos que considera injustos, como en este caso. / Fuente: La República / Foto: Diario Crónicas