Esta es la predicción del horóscopo del lunes 3 de mayo de 2021 de todos los signos del zodiaco:

ARIES Canaliza tus tensiones de hoy realizando tareas al aire libre o disfrutando de tus apetencias. Practica todo el día la tranquilidad. No discutas por asuntos de terceros, más templanza.

TAURO

Estarás activo y resistente. Reuniones en familia o amigos te harán encontrarte bien contigo mismo. Cuida con las bebidas y los cambios de temperatura. La noche promete ser agitada, tu mismo.

GÉMINIS

Concéntrate más en tus lados fuertes y deja aparte tus miedos. No des tantas vueltas a ideas que no te conducen a nada. Pide consejo a los más cercanos y no dudes en actuar, es tu día para triunfar.

CÁNCER Mentalmente te encuentras chispeante y concentrado en todo. Deja participar tambien de ello a los que te rodean. Avanzarás tanto en lo profesional como en lo íntimo, incluso la noche será pasional.

LEO

Jornada un tanto sosa y nada brillante. Deberás ponerle algo de tu imaginación para que todo sea más aceptable. Cuida con las comidas. Hoy habrá mejor relación con nuevos conocidos y el amor.

VIRGO

Si los demás no rompen el silencio o no comparten cosas contigo lánzate sin miedo a la conquista de su atención y pasión. Hoy puedes ir de ganador sin problemas, aprovecha la buena racha.

LIBRA

No hagas caso de las promesas que hoy te llegarán en gran número, serán fáciles pero falsas. Cortos viajes a última hora. En el trabajo o en lo social habrá cambios a mejor y éxitos, firmeza.

ESCORPIO

Noticias inesperadas llegarán hoy como por arte de magia. Te sentirás muy acompañado vital y emocionalmente, las alegrías calmarán tu ansiedad. Se despertarán en ti nuevas sensaciones.

SAGITARIO

Un gran nerviosismo hará que dejes varias cosas a medio hacer. Estás necesitado de profundos cambios que llegarán de forma rápida. Prudencia en viajes y en firmas, hoy lee la letra pequeña.

CAPRICORNIO

Tu comunicación con los cercanos será fácil. Intereses nuevos aparecerán junto con positivos proyectos, pero no mezcles responsabilidad con diversión, hoy debes tener la cabeza muy fría.

ACUARIO

La relación con los demás será más fácil. Aunque te aísles o no te comuniques tu imagen magnetizará a más de uno, pero ojo con los celos y envidias que se potenciarán, tu magnetismo desbordará.

PISCIS

Tu fuerza intelectual estará a tope. Podrás dominar a toda persona que se te acerque hoy. Posibilidades de aventuras amorosas. Jornada interesante para pedir mejoras, sea en el trabajo como en el amor.

