Hace algunas horas, Armando Castaingdebat dejó de ser el subsecretario del Mides.

Renunció por su relación familiar con Martín Lema, a quien el presidente Lacalle Pou designó como nuevo ministro.

El nacionalista se refirió en «Desayunos Informales» a su arribo al organismo. Contó: «Llegué con pocas ganas al ministerio, sin saber lo que era. Hoy me voy con pena, porque lo aprendí a querer, y voy a seguir colaborando con el ministerio en lo que me toque estar. Ahora volví como diputado. Me jacto de ser un conocedor del país. Conozco muy bien la realidad de todo el Uruguay. Estar en el Mides me cambió el relato que había. Me encontré con un Uruguay mucho más débil y vulnerable de la que tenía y de la que construyeron los relatos en la última campaña electoral».

Seguidamente, contó: «Cuando yo llegué al Mides fue el 9 de diciembre de las elecciones. Hice un curso súper intensivo para intentar entender cómo funciona el Mides y hoy manejo casi a la perfección lo que pasa ahí. Llegué con mucha más experiencia con quienes se fueron antes que yo.

Eso de haber llegado con experiencia no la llevó. Diez años he sido intendente y conozco la realidad de mi país como pocos. Lo que yo no conocía era el organigrama y la estructura del Mides».

Respecto a los nuevos designados, Castaingdebat indicó: «Brugman tiene una experiencia de 10 años con el pájaro Enciso y Lema conoce el Mides como pocos. Como integrante de este partido, no le voy a dar la derecha a nadie en el tema de la sensibilización social. No vamos a cometer el error de algunos que usaron la pobreza para hacer plata».

«Le tengo fe a Lema»

A continuación, el exjerarca del Mides sostuvo: «Nosotros estamos tapando agujeros y el Estado está respondiendo por ONG que se fundieron. El Estado sigue pagando y hoy tenemos juicios en Florida porque la ONG no pagaba. Le tengo una fe al ministro en ser responsable y ser austero».

Consultado sobre la salida de Bartol, indicó: «el presidente decida dar un giro en la marcha del ministerio. Se ve y se siente darle una impronta política luego de un año de pandemia en donde la realidad del país es otra y no hay espacio para la discusión».

Por último, Castaingdebat se refirió a la llegada de su yerno al ministerio. Sostuvo: «Martín lo que pretende es hacer lo mismo que hizo en cámara. Saber con lo que se va a encontrar y saber cuál es su punto de partida. Ya ha habido diseño de programas y lo que es cierto es que luego del 13 de marzo los esfuerzos estuvieron en colaborar en la emergencia alimentaria y emergencia monetaria. Eso ha demostrado que no saca a nadie de la pobreza.

Es un tema multifactorial que necesita un abordaje más amplio y a eso nos referimos que tenemos que articular con otros organismos. El Mides tiene que complementar sus mecanismos con los demás ministerios y creo que en los próximos días se va a juntar un gabinete social y empoderar al ministro para tener una articulación verdadera con los diferentes organismos del Estado». / Fuente: Desayunos Informales – La República