Un brasileño está siendo investigado por la justicia italiana después de ganar U$S 3.500.000 en la Lotería. Creen que usó una filtración informática.

Un hombre de origen brasileño está siendo investigado por la justicia italiana después de ganar un premio de un millón de euros (U$S 1.200.000) en la lotería y, 20 días después, otro premio igual de dos millones (U$S 2.400.000) en Peschiera del Garda (norte de Italia), pues los fiscales sospechan que se aprovechó junto a un cómplice de «una filtración informática».

Una jueza de Verona (norte) ordenó el embargo del premio millonario porque, según la fiscalía, el hombre, de 40 años edad y albañil de profesión, lo obtuvo gracias a una filtración informática fraudulenta por parte de algunos empleados de la lotería estatal italiana, informaron este jueves medios italianos.

Los investigadores creen que la probabilidad de ganar estos dos premios de forma casi consecutiva es «cercana a cero» y que debe de haber habido alguna «filtración», motivo por el cual el fiscal acusa ahora al hombre y a uno de sus presuntos cómplices, de 47 años, por otro delito de blanqueo de capitales.

NO HAY POSIBILIDADES DE GANAR ASÍ DOS VECES

El obrero ganó el primer millón de euros en un billete de la lotería «raspa y gana» el 4 de febrero, y los dos millones siguientes en otro boleto del mismo tipo, el 24 de febrero.

Esta doble suerte hizo saltar las sospechas de la policía fiscal, que se acrecentaron cuando el 30 de marzo descubrió que el «afortunado» había ordenado una transferencia de 800.000 euros (U$S 1.000.000) a una cuenta en el Banco do Brasil, tras lo cual se ordenó el bloqueo preventivo de los 2,4 millones de euros (U$S 2.900.000) que el albañil tenía en su cuenta bancaria en Italia.

Esa cantidad coincide con la «cifra correspondiente al importe de las ganancias de los billetes de rasca y gana objeto de las imputaciones» tras pagar los impuestos del premio, según la jueza Giuliana Franciosi.

