«Ojalá se hubiera hecho en Torre Ejecutiva, como estaba previsto», dijo.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció en el mediodía de este miércoles que llegarán al país en mayo 500.000 dosis de Pfizer, más de lo previsto inicialmente, y además informó que este sábado el país recibirá 1 millón de dosis de Sinovac, partida que se recibiría a fin de mes, cuando llegará el remanente de la vacuna creada por China: 550.000 dosis más, informó Montevideo Portal.

Delgado fue consultado en conferencia de prensa sobre otros temas, como el asado que compartieron jerarcas del gobierno, entre ellos el presidente Luis Lacalle Pou, y dirigentes vinculados al fútbol en el Complejo Celeste en la noche del miércoles 28 de abril. El secretario de Presidencia, uno de los participantes en el evento, aseguró que junto al presidente fue a una «reunión con el presidente de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), y todo el mundo sabe que fue así».

«Fue una reunión que empezó muy tarde porque el presidente de la Conmebol (Alejandro Domínguez) fue a recibir las vacunas. Estuvimos un rato en una reunión en la que se tomaron algunas decisiones importantes, algunas que se están anunciando como la final de la Libertadores, y algunas decisiones más que no me corresponde a mí hacerlas, con todos los recaudos necesarios», respondió Delgado.

«Se ve que sobre esos temas hay alguna gente que quiere amplificar algunas cosas que no se dieron. Si hoy me dicen ‘podría hacerlo hecho en Torre Ejecutiva’, ojalá se hubiera hecho en Torre Ejecutiva, como estaba previsto. El presidente de la Conmebol llegó mucho más tarde, llegó sobre la hora en que llegaron las vacunas al aeropuerto de Carrasco y no se pudo hacer», expresó el jerarca.

«A veces las circunstancias… y uno tiene que tener cuidado con las circunstancias. Fuimos muy cautelosos, y yo creo que en esto… vamos a lo importante: hoy me parece que la noticia más importante es que por lo menos en el mes de mayo vamos a tener un millón y medio de dosis de Sinovac, y durante el mes de mayo vamos a tener medio millón de dosis de Pfizer. Esa es la noticia más importante«, concluyó. / Fuente: Montevideo Portal