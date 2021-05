Lo dijo la senadora Graciela Bianchi.

La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, dijo que “no se le pueden tirar los muertos a la Torre Ejecutiva ni a ningún partido político”, cuando el periodista César Bianchi le preguntó en entrevista en 970 Noticias de Radio Universal, si el gobierno estaba dispuesto a pagar el precio de 50 muertos por día. “Los muertos, en todo caso, los tenemos que asumir nosotros, los ciudadanos… Los ciudadanos que no están cumpliendo en realidad. Si ustedes me dicen que hay ciudadanos que pueden cumplir más que otros, de acuerdo. Pero tampoco se puede decir que este gobierno -que a mí misma me sorprendió- no haya avanzado en políticas sociales”, señaló.

“Me sorprendió porque no pensé que fuera a avanzar tanto en políticas sociales: en el mantenimiento y aumento de las políticas sociales, en bancar a las mipymes con lo que se puede dar (¿vamos a hacer como Alemania que da 1.800 euros por mes? Es imposible, no tenemos cómo sostener eso), los subsidios, prórroga de subsidios, licencias especiales”, enumeró.

“No es correcta la disyuntiva de: o avanzo en determinadas medidas o pago el precio de los muertos. Yo lo conozco a Luis y al equipo de gobierno… Yo sé lo que ha envejecido Luis en este año, ¿eh? ¿Cómo va a querer muertos?”, señaló Bianchi.

El periodista le preguntó cuál debería ser la próxima movida del gobierno, si los números de la pandemia llegaran a empeorar. “Si la cosa se dispara, todavía queda resto para retroceder lo necesario. Todavía quedan perillas por cerrar sin ir a las medidas prontas de seguridad, vamos a hablar claro. Tenemos una variable fundamental que parece nadie la tiene en cuenta, que es la cercanía con Brasil. Y no hay peor país en el mundo que Brasil con el Covid. Estamos jugando con muchas cosas en contra”, agregó.

“El Dr. (Rafael) Radi ha dicho que la responsabilidad es política, ellos dan recomendaciones. Lo que creo es que todavía hay margen. Vamos a ver qué sucede con los números, que son impredecibles. Pero tenemos margen para retroceder. Se tuvo que retroceder en educación y se retrocedió, si hay que retroceder en otras cosas, se hará, para mí, hasta el límite de las medidas prontas de seguridad”, opinó la senadora nacionalista.

El periodista le planteó que mientras se estudia ese margen, se siguen muriendo uruguayos y el sistema de CTI está estresado a un tris del colapso. "Sí, pero se está haciendo todo lo posible para que el sistema no colapse. En diciembre el Dr. (Fernando) Paganini dijo que iban a estar saturadas las camas en febrero sí o sí, y que íbamos a tener más de 1.200 contagiados por día, y eso no sucedió hasta mucho después. Las matemáticas son ciencias exactas, pero se puede actuar, entonces ahí entra la parte de gestión y la parte política. Se rearmó el SNIS, pero solo 11 departamentos tenían CTI. Se está actuando. Se desarmó el INOT y se está rearmando otro Centro Covid allí. Permanentemente se están aumentando camas, y camas ya con el personal entrenado, y entonces creo que siempre hay que ver en situaciones de crisis las cosas que se están haciendo. No se está esperando con los brazos cruzados a ver qué va a pasar", concluyó.