Así lo consideró el senador frenteamplista Mario Bergara.

“El gobierno tiene que tomar medidas más contundentes en lo sanitario y también en lo económico y lo social, para evitar que la situación se deteriore más. En lo económico hoy para nosotros hay desempleo evitable, informalidad evitable, cierre de empresas evitable, pobreza evitable. Y en lo sanitario también estamos convencidos que hay contagios evitable y lamento decir que hay muertes evitables”, dijo el senador del Frente Amplio, Mario Bergara, en entrevista con César Bianchi en 970 Noticias de Radio Universal.

“Los estados que no vuelcan recursos en medio de una crisis y dejan que las situaciones se deterioren más, después es mucho más difícil y más costoso recomponer la situación económica y la situación social”, agregó.

Bergara, legislador de Fuerza Renovadora, dijo que no es cierto que el gobierno haya destinará 900 millones de dólares para los más necesitados y las empresas y microempresas en agonía. “Es muy poco y llega tarde”, dijo respecto al dinero que el gobierno anunció volcará al Fondo Coronavirus.

“De esos 900 millones, 420 son gastos en el terreno sanitario (vacunas, tests, camas) que está bien que salgan del Fondo Coronavirus. Hay que hacerlo. Pero entonces de ayuda para las familias no son 900, son 480. Y de los 480 el gobierno dice que 50 no son gasto, sino que son compensación de aporte que no cobra el BPS por la gente que está en el seguro de paro. Por lo tanto, nos quedan 430 millones los que el gobierno estaría destinando con las medidas anteriores y alguna que sumó ahora para paliar la situación de familias que están pasándolas muy mal y pymes que están al borde del cierre”, analizó.

“El año pasado eran 711 millones, y 213 eran esta compensación de aportes, o sea, no eran gastos, y 47 eran gasto sanitario. Si hacemos el mismo razonamiento, el año pasado quedaban 450 millones para asistir a la familia y las empresas. Claramente para la ayuda a las familias carenciadas y las mipymes, los montos que el gobierno vuelca este año son menores aún que lo que volcó el año pasado, cuando fue una cifra absolutamente insuficiente. Este año es aún menor”, sostuvo en 970 Universal.

Para Bergara, el gobierno sigue teniendo como norte ajustar el gasto, cuando a su juicio debería gastar más para evitar un mayor deterioro económico y social. “Estamos en una situación incomparable con el año pasado en materia de contagios y fallecimientos que lamentamos todos los días. Pero también hay un año acumulado de deterioro económico y social. Es inaceptable que el gobierno no vuelque más recursos, sino que vuelque menos que el año pasado”. / Fuente: Radio Universal