“No me compliqués con esa bobada”, dijo Omar Estévez a una empleada que le reclamó.

Informativo Sarandí accedió a un audio de WhatsApp, enviado por el diputado de Salto, Omar Estevez (Partido Colorado) a uno de sus empleados, de la actividad privada en el sector citrícola que tiene el legislador en su departamento.

El audio revela que tiene operarios con Covid y “nunca dejaron de trabajar”, según sus propias palabras.

En la grabación se escucha que el diputado Estévez admite haber trasladado en los ómnibus a trabajadores contagiados con COVID, lo que según sus propias palabras; «Esto es una bobada«, expresó.

Estévez dijo a Informativo Sarandí que todavía no escuchó el audio que difundimos, pero que fue “un burro” y equivocó la palabra, ya que los trabajadores habían sido hisopados y no habían dado positivo.

El legislador del partido colorado fue citado por el Ministerio de Salud Pública para mañana a las 11.

Estévez dijo que su empresa tiene protocolos sanitarios, que los cumple y agregó que en el sector no hubo ningún caso positivo de COVID-19 y los registros del Ministerio de Salud Pública pueden dar cuenta de esa situación.

En el audio que difundió Informativo Sarandí el legislador habla con una de las encargadas, donde según Estévez no solo se toca el tema de la pandemia. Aunque no acusó a nadie en particular, dijo que se está usando el audio para obtener réditos políticos. / Fuente: Radio Sarandí

La defensa de Estévez llegó vía Twitter