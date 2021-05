Se incrementará cantidad de cupos en refugios.



El próximo 15 de mayo comienza el Plan Invierno, que funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y tiene como objetivo “la captación, contención e inclusión social de personas en situación de calle”.

Una de las novedades que anunciarán las autoridades la próxima semana es la incorporación de una ambulancia más para la asistencia 24 horas de esta población, que se sumará al equipo móvil de asistencia que trabajó el año pasado.

Además de incorporar una segunda ambulancia, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y el presidente de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, acordaron mejorar el sistema de comunicación entre ambos organismos. “Las dos ambulancias estarán las 24 horas del día para que el equipo de Calle se contacte y tenga una respuesta inmediata”, dijo una fuente del gobierno.

Autoridades de gobierno anunciarán el próximo lunes 10 de mayo estas medidas y un incremento en la cantidad de cupos en refugios del Mides en relación al año pasado.

Ambas ambulancias, gestionadas por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same) 105, llevarán además el logo del Mides. El equipo del Same 105, dependiente de ASSE, evaluará a la persona, definirá si requiere internación, y si tiene síntomas Covid-19. “Uno de los problemas de años anteriores es que se reclamaba asistencia y no llegaba”, aseguró un funcionario del Mides.

El programa se desarrollará entre el 15 de mayo y el 31 de octubre, y la idea inicial de los gobernantes es que las dos ambulancias estén disponibles durante el invierno. Las autoridades tienen previsto evaluar luego si al menos una de las ambulancias funcionará el resto del año.

PUBLICIDAD

Ante el avance de la pandemia, el Mides anunció que el jueves 13 de mayo se vacunará con Pfizer a personas en situación de calle de Montevideo.

El último censo del Mides, presentado el 31 de julio del año pasado, relevó que hay 2.553 personas en esa situación, de las que 1.668 están en el sistema de refugios y 885 en la intemperie. En 2020 al menos dos personas que estaban en situación de calle fallecieron con hipotermia. / Montevideo Portal