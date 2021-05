El expresidente empezó a participar más activamente para derogar parte de la LUC.

Hace algunos días, José Mujica recibió la visita de Fernando Pereira y Marcelo Abdala, representantes del PIT-CNT. Ambos dirigentes anunciaron que «Pepe» pasaría a desempeñar un rol más activo en la campaña Pro Referéndum. La idea era que protagonizara «un videíto» llamando a firmar contra 135 artículos de la LUC.

Antes de que circulara ese llamado, «Pepe» le dedicó una parte de su audición en M24 a hablar sobre el asunto. Dijo Mujica: «Sindicalistas, sin saberlo, probablemente son los verdaderos constructores de la clase media. Porque han logrado una mejor distribución del ingreso en nuestras sociedades. Esos trabajadores nos piden un esfuerzo militante, para ganarnos el derecho a discutir, públicamente y en sociedad, el contenido de un conjunto jurídico importante en la vida del país, que es la LUC».

El referente frenteamplista considera que «no están pidiendo firmas en contra; están pidiendo para ganar la oportunidad de una discusión pública de algo que la inmensa mayoría de la gente desconoce desde el punto de vista práctico. La democracia no se puede reducir al concepto de votar cada 5 años. Implica naturalmente el derecho a conocer, a juzgar, a hacerse una opinión de las cosas fundamentales».

En la recta final, Mujica agregó: «El camino de las firmas no es un camino de decisión. Es el camino del derecho a una discusión pública, y eventualmente plebiscitar después. Me permito pedirles a todos aquellos que sienten sensibilidad social, salir a juntar firmas casa por casa. Porque al final, los pueblos tienen solo aquello que pueden conquistar. Y eso lo enseña la historia humana. En la historia no hay regalos, solo hay conquistas». / Fuente: La República / Foto: France24