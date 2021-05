A su entender el edifico es «un foco de inseguridad para el barrio y la gente».

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, defendió el operativo de desalojo en Barrio Sur que este miércoles lideró la Guardia Republicana, informó Telemundo. “No se puede premiar la usurpación. No se puede aceptar la usurpación y la usurpación no puede generar título, privilegios. (…) Si no, entonces, es muy fácil: ocupo un lugar que no me pertenece, me quedo ahí y cuando me sacan reclamo vivienda, reclamo esto y lo otro«, dijo en rueda de prensa.

Se trata de una construcción ubicada en la intersección de las calles Canelones y Convención, en la que semanas atrás se encontró una boca de drogas y está en peligro de derrumbe. Este miércoles encontraron más estupefacientes, detuvieron a dos personas y también desalojaron a una veintena de vecinos que –según el Ministerio del Interior– accedieron a la propiedad ilegalmente. Algunos de ellos alegaron que habían sido estafados; dijeron que sí habían comprado la vivienda pero que les habían dado papeles apócrifos.

Larrañaga dijo que la construcción «está en condiciones ruinosas», allí «se genera hurto de energía eléctrica» y «después termina en bocas de pasta base o cualquier cosa».

PUBLICIDAD

Además, defendió el pedido de colaboración a la Fiscalía para que esa propiedad «no sea más un foco de inseguridad para el barrio y la gente», además de que los propios habitantes «están en riesgo» por las malas condiciones edilicias de la vivienda.

Esa cuadra tuvo presencia policial durante los últimos 15 días y se ha instalado un sistema de cámaras para poder vigilarla, aseguró el director de convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González. / Fuente: Telemundo