El titular de la cartera de Salud se mostró «optimista» por la evolución favorable de la pandemia en Uruguay.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió este miércoles a la situación de la pandemia en Uruguay y el futuro de la misma.

En diálogo con el semanario Puentes, el jerarca pronosticó un control de la pandemia y el «resurgir de la sociedad» para la primavera.

«El horizonte mío siempre fue la primavera, yo siempre dije que es la fecha donde aproximadamente vamos a estar con dos vacunas» (…) para la primavera estaremos en un resurgir de la sociedad«, dijo el ministro.

Salinas aseguró que actualmente, con la nueva evidencia del virus y sus cepas, se van «tomando decisiones» y evaluando la situación.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el jerarca descartó renunciar a su cargo e indicó que «se quedará hasta el final».

«A mi no me gusta borrarme de los problemas, me gusta enfrentarlos y generar un entregable al final del camino«, apuntó. / Fuentes: Semanario Puentes – Telenoche