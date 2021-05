Las verduras y frutas nos ayudan a mantener un peso adecuado o mejorarlo en caso de que no sea óptimo.

Colaboración para San José Ahora del Licenciado en Nutrición, Manuel Santos.

Las verduras y frutas nos ayudan a mantener un peso adecuado o mejorarlo en caso de que no sea óptimo. Aportan fibra que tiene la función de producir saciedad y tienen un efecto positivo sobre el azúcar en la sangre (glucemia), reduce los niveles de colesterol y mejora el tránsito intestinal favoreciendo el desarrollo de la flora intestinal.

Además, nos protegen de la gran mayoría de las enfermedades que hoy prevalecen y que cada vez más nos afectan. Evitan el aumento de las grasas en sangre, mejoran la hipertensión arterial y previenen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

Algunas frutas y verduras como el ajo, la cebolla y el puerro tienen efecto protector sobre diversos tipos de cánceres de ubicación digestiva y otros como los de próstata y pulmón.

Todas las frutas y verduras contienen fibras, vitaminas, minerales, agua y otras sustancias bioactivas, pero el contenido varía entre unas y otras. Algunas son muy ricas en vitamina C, otras en vitamina E y A, mientras que otras contienen grandes cantidades de magnesio, potasio. Por lo cual es importante que tú plato sea variado en tipo y colores de vegetales y que durante el día sea variado tu consumo de frutas.

Si te gusta el durazno, la ciruela, la palta, los espárragos, la espinaca, la acelga, la remolacha y el brócoli y son de consumo diario, te estás asegurando el aporte de vitamina E, la cual tiene una función antioxidante.

Si crees que la banana es la única fuente de potasio, permíteme informarte que estas errado, la naranja, el kiwi, el melón, la palta, la remolacha, la espinaca y la acelga también son ricos en este mineral que ayuda a regular el balance de agua en el organismo y a mantener la presión arterial normal, por lo tanto es muy recomendado para personas hipertensas.

Seguramente te han ofrecido un té con limón cuando estabas con malestares o resfríos, debido a su aporte de Vitamina C que ayuda a mejorar ese estado. Pero no solo la encontramos en el limón, el kiwi, la naranja, el tomate, el melón, el brócoli, el morrón y el repollo también son muy ricos en Vitamina C, que además ayuda a mejorar la absorción de hierro.

Te recomiendo que la mitad de tu plato en almuerzo y cena lo ocupen las verduras, y que incluyas al menos tres frutas en el día. Si estás lejos de esta recomendación, ponte la meta de ir sumando cada día más frutas y verduras. Si ayer no consumías frutas, y hoy ya consumes una, es un paso adelante.

Manuel Santos