La lista 50 hizo una propuesta esta semana.

El presidente de la Junta Departamental Dr. Jorge Chápper, dijo que en las próximas horas el Legislativo realizará consultas al Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED) a los efectos de saber si están dadas las condiciones para retomar las sesiones presenciales y de qué forma se podría hacer.

Esta semana, la bancada de la lista 50 del Partido Nacional hizo una propuesta en ese sentido.

La idea de esa agrupación es permitir el retorno a sala de aquellos ediles que ya se han dado las dos vacunas contra el COVID-19 y, además, ya han cursado los 14 días posteriores a la segunda que son necesarios para adquirir inmunidad.

Consultado al respecto, Chápper dijo estar de acuerdo con el retorno a la presencialidad pero recordó que no puede prohibir el ingreso a aquellos ediles que hayan decidido no vacunarse ya que se trata de un acto que no es obligatorio.

Por ese motivo, el presidente del deliberativo adelantó que hará las consultas pertinentes al CECOED, a fin de saber si están dadas las condiciones para volver a al presencialidad y, si la respuesta es positiva, cuál sería el protocolo sugerido.

Durante las últimas semanas, las sesiones han sido 100 por ciento virtuales, a través de la plataforma Zoom.

A pesar de las dificultades de comunicación que por momentos existen durante las reuniones, Chápper consideró que igualmente la Junta ha podido mantener un funcionamiento «adecuado».