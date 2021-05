El proyecto de ley fue presentado por la diputada Nibia Reisch.

Organizaciones de protección animal rechazan el proyecto de ley presentado por la diputada Nibia Reisch sobre “perros potencialmente peligrosos”, informó Radio Uruguay.

Se trata de prohibir la cría, reproducción, comercialización, transferencia, adopción e importación en el país de 15 razas de perros que se consideran agresivos. Además, se establece la obligación a los dueños de estos perros de hacerles una esterilización obligatoria y tenerlos “en régimen de reclusión permanente”.

“Lo primero que queremos decir es que rechazamos enfáticamente el espíritu de este proyecto, el cual claramente busca perseguir al perro y no sancionar a la persona quien en definitiva siempre es la responsable. De aprobarse un proyecto de estas características, estaríamos condenando a miles de perros a una vida de confinamiento ya que el artículo 3 así lo dispone, alertando a los dueños a recluir a estos animales”, dicen los animalistas en un comunicado.

Asimismo, hacen hincapié en la calidad de vida que deben tener estos animales: “recordamos que los perros deben realizar ejercicio, socializar con otros de su especie, interactuar con su entorno, etc. para estar en buenas condiciones de salud, tanto física como mental. Recluir a los perros a una vida de confinamiento no sólo es perjudicial para la salud del animal sino para el comportamiento que va a desarrollar, desencadenando así mayor cantidad de accidentes y no atendiendo la calidad de vida del propio animal”.

Además, recuerdan la importancia de la adopción y el trabajo que han venido llevando a cabo en tal sentido: “a su vez en el artículo 1 se prohíbe dar en adopción a estas razas; nos parece desacertado desestimular la adopción y también demuestra desconocimiento de las mismas.

PUBLICIDAD

En nuestro país existen cientos de refugios que albergan a miles de animales, producto de la irresponsabilidad humana y la falta de políticas públicas”.

PUBLICIDAD

Por último, repasan las propuestas que han llevado a cabo en los últimos años: “hace muchos años que venimos reclamando y proponiendo medidas serias para solucionar la situación de los animales en nuestro país. Hemos presentado propuestas para controlar la sobrepoblación canina como por ejemplo prohibir o mínimamente, regular la comercialización de perros y gatos, promoviendo la adopción de los mismos. También hablamos de la esterilización obligatoria de animales y campañas educativas sobre la convivencia responsable con el resto de los animales. A su vez hemos presentado un proyecto de ley para tipificar como delito el maltrato, abuso sexual, abandono y asesinato de animales”. / Fuente: Radio Uruguay