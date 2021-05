El estudio fue elaborado por Nómade Comunidad Consultora.

Una encuesta de Nómade Comunidad Consultora publicada este jueves indica que el 48 % de la ciudadanía aprueba la gestión del presidente Luis Lacalle Pou. Mientras tanto, un 8,9 % no aprueba ni desaprueba y un 41,3 % desaprueba la gestión, al tiempo que un 1,8 % no sabe o prefiere no contestar, informó Montevideo Portal.

El estudio de la consultora indica que hay importantes diferencias entre la opinión de hombres y mujeres, entre montevideanos o del interior, según franja etaria o según nivel educativo.

Mientras que un 43,5 % de las mujeres aprueban la gestión de Lacalle y un 42,9 % la desaprueban, la aprobación crece al 52,5 % entre los hombres y cae al 40 % la desaprobación.

En Montevideo, la aprobación es del 36,7 % y la desaprobación es del 51,5 %, mientras que en el interior la aprobación crece al 55 % y la desaprobación cae al 34,9 %.

Por otro lado, la aprobación crece a mayor edad. Entre los jóvenes de 18 a 34 años, dio su visto bueno el 39,4 %. Entre los adultos de 35 a 59 años, la aprobación es del 50,7 %, mientras que entre los mayores de 60 es del 51,9 %.

Según nivel educativo, los de nivel bajo aprueban en un 60,3 % la gestión del presidente, cifra que cae al 45,1 % en el nivel medio y al 29,5 % en el nivel alto.

En cuanto al equipo de gobierno que integra el Poder Ejecutivo, el ministro con más aprobación de la ciudadanía es el de Salud Pública, Daniel Salinas, con un 51,4 % y solo 19,9 % de desaprobación. La gestión del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, recibe un 41,9 % de aprobación y 24,1 % de desaprobación. Javier García, de Defensa Nacional, recibe 37,2 % de aprobación y 33,4 % de desaprobación.

Mientras tanto, entre los que tienen un resultado negativo, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, tiene 40,4 % de aprobación y 41,7 % de desaprobación. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, tiene un 35,1 % de aprobación y 41,3 % de desaprobación. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres; el de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira; y el de Desarrollo Social, Pablo Bartol (que ya fue sustituido), también reúnen más desaprobación que aprobación.

La encuesta fue realizada entre el 16 de abril y el 3 de mayo entre 903 personas. / Fuente: Montevideo Portal