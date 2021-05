Será una de las áreas específicas de la comuna.

La novedad fue aportada esta mañana por la intendenta Ana Bentaberri.

En conferencia de prensa, Bentaberri dijo que Turismo será una de las áreas específicas con que contará la comuna en el actual período y que, además, figurará como programa en el presupuesto quinquenal.

La titular del Ejecutivo señaló que no será una subdirección -como sucedía hasta el momento- «porque sub direcciones no va haber» y tampoco va a ser una dirección general porque «se trata de un área que trasnversaliza otras, como Desarrollo, Políticas Sociales o Tránsito», comentó.

En este marco, la intendenta señaló que, además, se conformará una Mesa Departamental de Turismo.

Finalizada la conferencia, Bentaberri confió que quien estará al frente del área será Eduardo Rapetti, quien en el periodo anterior ocupara el cargo de sub director de Deportes y Turismo.