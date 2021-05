El gremio pretende renegociar los términos.

La intendenta Ana Bentaberri, dijo este viernes que lo propuesto por la comuna a ADEOM, en materia salarial, en la última reunión que mantuvieron, fue lo máximo a lo que podía llegar el Ejecutivo.

El pasado miércoles, en asamblea, el gremio de los municipales encomendó a la directiva sindical renegociar los términos del acuerdo primario alcanzado entre la conducción sindical y la Intendencia.

Sin embargo, al ser consultada al respecto en la pasada jornada, Bentaberri dijo no haber entendido que ADEOM estaba en desacuerdo con la propuesta salarial.

«Lo que me trasladó el (director de Hacienda) Cr. Miguel Olagüe, fue que ADEOM quería una nueva reunión porque en base a la propuesta salaria que estuvimos trabajando, querían hacer un cambio en el momento de percibirla. Pero no me trasladaron que no estén de acuerdo con la propuesta salarial», comentó la jefa comunal.

PUBLICIDAD

De todas formas, prefirió no ahondar a la espera de que Olagüe y ella misma puedan volver a tener un contacto con los dirigentes.

«Con ADEOM se hizo un trabajo muy serio» destacó la intendenta. «Más allá de la propuesta salarial en si misma, que tendremos que reconfirmar entonces, también aparecieron otras propuestas relacionadas con, por ejemplo, los tickets alimentación, la vestimenta, la posibilidad de que ADEOM participe en determinadas actividades. Hubo otros puntos que me resultaron interesados. Soy consciente de que lo más importante es la propuesta salarial, y desde el primer momento les dijimos que íbamos allegar hasta donde pudiésemos. Y eso fue lo que pusimos sobre la mesa de trabajo en la última reunión», concluyó.

PUBLICIDAD