El edil (s) Oscar Ramírez (FA) solicitó a la Intendencia que analice la posibilidad de instrumentar el sistema de contenedores individuales en Capurro, 18 de Julio, Pueblo Nuevo e Ituzaingó, para mejorar la gestión de los residuos en esas localidades.

Ramírez dijo que la modalidad vigente está generando varias molestias a quienes residen en esos centros urbanos y consideró que, por su baja densidad poblacional y extensión, la llegada de los contenedores individuales podría concretarse sin mayores dificultades.

«La recolección de basura se realiza tres veces por la semana, y se hace bien, no hay dificultades con eso. El problema es con el lavado de los contenedores, que se hace semanalmente. Según lo que he observado y me he informado, en muchos casos, luego de ser lavados igual quedan con mucha basura en el fondo, con muy mal olor, en muy mal estado de higiene, lo que genera malestar en la comunidad, además de perjuicios en la salud y la posibilidad de concentración de plagas», comentó el edil.

«Creo que en la zona comprendida por Pueblo Nuevo, Capurro, 18 de Julio e Ituzaingó, habría que instrumentar el sistema de contenedores individuales, como se hizo en Playa Pascual. Sería viable hacerlo porque se trata de una zona de baja densidad poblacional» sostuvo el edil, quien indicó que formulaba la propuesta «con el ánimo de aportar soluciones a un tema del que mucho se podría hablar porque hay varias cosas que deberíamos considerar».

«Además -prosiguió- es un tema de gran sensibilidad para la población y está relacionado con la higiene, salud y bienestar de los vecinos, que no son temas menores. Esta propuesta pretende ser el puntapié inicial para que se introduzcan algunos cambios fundamentales en la recolección y clasificación de los residuos domiciliarios», concluyó Ramírez en la Junta Departamental.