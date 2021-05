El diputado Civila dijo: «gobiernan para beneficiarse a sí mismos».

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche es interpelada esta mañana en la Cámara de Diputados donde da explicaciones sobre el beneficio fiscal que su cartera otorgó al director de la OPP, Isaac Alfie, y que luego fue declinado por éste, informó Subrayado.

Durante la interpelación, Arbeleche dijo detalles sobre la la resolución 1522 dictada por el Ministerio de Economía y Finanzas en febrero de este año y firmada por ella que daba exoneraciones tributarias a una empresa privada de asesoramiento profesional de Isaac Alfie.

«Mediante esa resolución se declara promovida al amparo de las leyes, el proyecto de inversión de la firma referida por un monto de 138.351 UI, declarando la misma inversión elegible y otorgando las exoneraciones tributarias, por el período de junio de 2019 y diciembre 2020«, detalló la ministra.

«La Comisión de Aplicación, la COMAP, recomendó expresamente al Poder Ejecutivo el otorgamiento de los beneficios previstos en la legislación aplicable. Se actuó en consecuencia, plenamente conforme a Derecho. La exoneración otorgada es regular, legal y ajustada absolutamente al sistema jurídico«, remarcó.

Arbeleche expuso otros argumentos y dijo por ejemplo que «el cargo de director de OPP no tiene incompatibilidades para el desarrollo de actividades privadas». Es decir, «las normas vigentes no afecta la capacidad de goce de los derechos. Si encontramos en esta ley la capacidad de ejercicio o legitimación para actuar, pero no se amputan los derechos sustantivos o de fondo».

Por otra parte, dijo que «el beneficiario no integra el órgano decisor llamado a actuar en su solicitud. Quien toma la decisión es el MEF, quien solicita no integra el MEF», subrayó Arbeleche ante la Cámara de Diputados. «Debe quedar claro que el economista Alfie no integra el MEF ni el Poder Ejecutivo, el economista preside otro órgano que es la OPP, dependiente de Presidencia de la República. Según nuestro derecho público debe ser diferenciado del Sistema Orgánico Poder Ejecutivo. Aquí no había un solo mostrador como para estar presuntamente de los dos lados del mismo».

En esa línea Arbeleche prosiguió diciendo: «Ni la ministra se encuentra sujeta a jerarquía del director de la OPP ni viceversa».

«El beneficiario no participó ni podría participar del proceso decisorio. No tuvo ni pudo tener ningún tipo de injerencia en el expediente cuyo tramite corrió por completo por el MEF».

La ministra dijo que «ningún inversor está obligado a renunciar a los beneficios legales si se cumplen los requisitos, sea o no sea funcionario; el economista Alfie tampoco».

Por su parte, el miembro interpelante Gonzalo Civila, respondió diciendo que «esto es una pieza de evidencia de un crimen mayor» y sostuvo: «gobiernan para beneficiarse a si mismos y vienen a argumentar en principios de derechos normas de ética para beneficiarse a sí mismos».

«Esto es chiquito, son 8.000 dólares pero hace una conducta, una forma de actuar», remarcó.

«¿Cómo se explica que un gobierno que restringe gastos en un contexto de crisis, que decide recortar gastos en la administración pública, que no ponga absoluto celo y lupa en esto?. No estamos hablando que la exoneración de los 8.000 dolares de Alfie le hiciera un agujero al estado Uruguayo, pero es un concepto», remarcó.

Civila enfatizó el hecho de que la ministra Arbeleche «no respondió si es una resolución inconveniente» tal como lo sostuvo el presidente de la República. «La ministra no contestó si piensa lo mismo».

En esa línea agregó: «Si esto esta tan bien hecho, ¿por qué el presidente le pide a Alfie que renuncie a los beneficios? Esto significa que el presidente es capaz de pedirle a un ciudadano que renuncie a lo que pertenece por ley para evitarse un lío político? «¿Una resolución inconveniente es la que es perjudicial para el país o la que daña al gobierno?», se preguntó.

«La ministra no nos dijo si examinó en detalle el expediente, si le informó al presidente que estaba firmando la resolución. ¿Cómo se puede decir que no haya implicancias cuando funcionarios dependientes de Alfie estaban en la firma de la resolución? concluyó Civila. / Fuente: Subrayado