“No es solo hacer un sorteo y largarlos a la calle”, manifestó el subdirector de la OPP.

Unas 155 mil personas se inscribieron para los jornales solidarios en el primer día, confirmó José Luis Falero, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en entrevista con Punto de Encuentro de Radio Universal.

“Poder organizar eso no va a ser nada fácil. No quiere decir que esta metodología no es aplicable. Pero no es solo hacer un sorteo y largarlos a la calle. Necesita un acompañamiento, para que el programa no fracase”, expresó el jerarca.

Desde el gobierno pretenden que el programa “tenga continuidad en el tiempo”. “Estas cosas llegaron para quedarse, aspiramos a que todos valoremos el esfuerzo”, expuso Falero.

Para ello, entiende importante que “quien comande el equipo de trabajo, sea una persona idónea, que prepare a las personas”. “Capacitar previamente sería muy difícil, esto se hizo en tiempos récord”, valoró.

En ese sentido, desarrolló: “Está previsto para que el registro de cada uno se envíe a INEFOP (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional) para que en aquellos 15 días que no trabajen puedan ser considerados para un proceso de formación. Es una iniciativa y nos parece buena oportunidad”. / Fuente: Radio Universal