Lo dijo el senador del Partido Nacional, Gustavo Penadés.

Gustavo Penadés, senador por el Partido Nacional, fue el entrevistado de esta semana en el programa Quién es quién, que conduce el periodista Gustavo Vaneskahian y se emite por TNU y Diamante FM.

Durante el reportaje, el periodista consultó al entrevistado sobre sus recientes dichos en el Parlamento, en momentos en que se votaba la normativa de los Jornales Solidarios. En esa ocasión, Penadés dijo no entender cierta política frenteamplista de «cuanto peor, mejor».

En opinión del legislador «hay gente en el Frente Amplio que no ha estado a la altura de las circunstancias» o no ha sido capaz de «darse cuenta de que la gravedad de la pandemia requería otra actitud de su parte en algunos temas». Por ello, entiende que se esperaban «mensajes de otra contundencia en respaldo al gobierno, algo que lamentablemente no ocurrió».

Posteriormente, se refirió a los dichos de los senadores frenteamplistas Alejandro Sánchez y Mario Bergara, quienes en ese mismo programa expresaron que los 100.000 nuevos pobres que ha sumado el país podrían haber sido la mitad o menos, de haberse implementado las políticas de ayuda propuestas por la oposición.

«Lo sorprendente es que lo digan quienes dejaron 300.000 pobres en Uruguay, porque acá la pobreza no empezó el 13 de marzo, (de 2020), ya habían 300.000 pobres«. Y si bien ese número no significa una carta de crédito para crear 100.000 pobres más, sí hace que «aquello que dicen se neutralice, caiga por su propio peso».

En similares términos aludió a lo expresado desde el PIT-CNT, desde donde se denuncia que habría gente muriéndose de hambre.

«En el Uruguay no hay gente que se esté muriendo de hambre, sí hay gente que está pasando necesidades», matizó el senador, y destacó que «hay un sinnúmero de programas y asistencias» para aliviar la situación de esas personas, iniciativas para las que el gobierno ha destinado cuantiosos fondos.

Sobre el mismo asunto, consideró inviable la propuesta frenteamplista de «destinar un punto del PIB para gastar en cuatro meses» en una renta de coyuntura. Para Penadés «es una cifra sideral que no se puede abarcar. Cuando el año pasado propusieron cosas como el Salario Solidario, se hablaba también de cuatro meses, y ya superamos un año de pandemia. Ningún gobierno podría haberlo sostenido», aseveró.

«El gobierno está preocupado y ocupado por atender a estos 100.000 nuevos pobres y los 300.000 que venían de atrás«, dijo, y añadió que más allá de las ayudas mediante canastas y seguros de paro «hay proyectos de reinserción y reconversión laboral», y remarcó una vez más que «una renta básica no se puede» porque «la realidad económica lo hace inviable». / Fuentes: TNU – Montevideo Portal