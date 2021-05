Mujeres con hijos irán al Hospedaje San Carlos.

La directora departamental del MIDES, Carmen Ábalo, y la directora de Políticas Sociales de la ISJ, Carolina Honres, realizaron esta tarde la presentación de los detalles locales del Plan Invierno, que tiene como fin atender a las personas en situación de calle en los meses más fríos.

De acuerdo a lo informado por Ábalo, para este año se cuenta con 12 camas en las instalaciones del Batallón de Infantería Mecanizado N° 6, de las que actualmente hay seis ocupadas.

Asimismo, y para el caso de mujeres con hijos menores, se utilizará el Hospedaje San Carlos. Aunque, de ser necesario, se podrá utilizar todo el establecimiento, hoy en día están habilitadas dos habitaciones con ocho plazas en total. De esa cantidad llegaron a estar ocupadas cinco, de las que hoy en día solo una permanece en esa situación.

Hornes indicó que luego de la primera recorrida realizada por todo el departamento, en San José de Mayo se detectaron de 20 a 30 personas en situación de calle, mayormente jóvenes, y algunos con consumos problemáticos de sustancias estupefacientes. Quienes están en esta situación tendrán a su disposición los programas que se promueven desde la Junta Departamental de la Droga y el Dispositivo Ciudadela.

La titular de Políticas Sociales dijo que para el caso de personas que sean detectadas en situación de calle en el interior del departamento se han establecido coordinaciones con los Municipios para su traslado a la capital maragata.

Ábalo, en tanto, exhortó a la población a llamar al 911 o, en caso de existir menores, al 0805050 a fin de poder captar a todas aquellas personas que se encuentran en situación de calle en San José y, de esa forma, cumplir con el slogan de este año que es «no dar ninguna persona por perdida».

No obstante ello, la directora departamental del MIDES recordó que el acceder a las plazas dispuestas en el Batallón o el Hospedaje San Carlos es voluntario. «Si a alguien se le ofrece ingresar y no quiere, no se puede in contra su voluntad», remarcó.