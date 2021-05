Robertson Escuotto, más conocido como Tellier50 o el «tata de internet», es uno de los streamers más populares de Uruguay.

A sus 70 años, superó las 24 horas de transmisión en Twitch durante el fin de semana.

«Mis primeras 24 horas charlando con los nietos», tituló el video el uruguayo, que se lo vio en parte jugando, y en otra parte leyendo los mensajes de sus seguidores.

«¿Algo planeado para estas 24 horas?», preguntó uno de sus seguidores. «Nada. Lo que salga a la marchanta», contestó Escuotto, quien ya había realizado un streaming de 12 horas, y en esta oportunidad se marcó un nuevo objetivo.

Algunos referían a lo osado de hacer una transmisión de un día entero. «Todo el mundo lo hace. ¿Por qué no puedo hacerlo yo? ¿Por qué no puedo? ¿Porque soy viejo? Vamos a ver qué tan viejo soy», comentó.

En determinado momento, este streamer de 392 mil seguidores en Twitch y 160 mil seguidores en Instagram, contó sobre el mate a algunos usuarios extranjeros, contestó saludos, se refirió a la pandemia del covid-19 y dio mensajes de prevención y habló sobre su vida de jubilado.

También jugó a League of Legends, al Among Us y mantuvo una entrevista con una streamer argentina en la que contó su historia en esta actividad.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

En el único instante que no apareció en cámara fue cuando se le reinició la transmisión debido al recambio de número de IP y que se vio obligado a transmitir. En ese momento divulgó una historia en su cuenta de Instagram explicando la situación.

Además, dijo que no le gustaba mostrarse comiendo frente a cámara. «Hay mucha gente que no tiene para comer. No me gusta», indicó en un intercambio que se le vio haciendo con su nieto.

Algunas frases:

«Yo soy jubilado. Antes del streaming ya estaba jubilado. Antes, trabajé como tornero, mozo, albañil y sereno. Laburé durante 42 años». «Juegos he probado unos cuantos, pero que pueda jugar yo muy pocos». «Nunca me pararon en la calle. En Uruguay no somos cholulos. Acá vemos a alguien conocido y decimos: ‘Mirá quien va ahí'». «Lo que saco del streaming lo invierto en el streaming. Hubo que comprar muchas cosas. Tuve que comprar un escritorio. No tuve que buscar ayuda monetario para hacer esto. Gracias ahora que tengo sponsors, menos pago porque ellos lo hacen»

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

El Observador / Cromo