Lo acusan de salir a recoger firmas cuando debería estar esperando resultado de tests por coronavirus.

Fernando Pereira, presidente de la central sindical del Uruguay, comunicó el pasado domingo a través de redes sociales que había dado positivo a coronavirus, informó Montevideo Portal.

«Hago esta publicación a los efectos, de que las personas que hubieran tenido contacto conmigo tomen los recaudos sanitarios correspondientes», escribió entonces, a la vez que anunció el inicio de la cuarentena de rigor.

Posteriormente, surgieron en redes sociales voces que lo acusaron de salir a la calle y participar de evento de recolección de firmas para someter a plebiscito la Ley de Urgente Consideración, cuando debería estar en su casa a la espera de un hisopado.

De nuevo en redes, Pereira detalló la cronología de los hechos.

«Yo no estaba esperando resultado alguno. El sábado fui a juntar firmas a Paso Molino, y de tarde iba a ir al barrio Marconi, actividad que se suspendió. En la tarde del sábado empecé a tener tos y más tarde algo de fiebre, por lo cual solicité un test rápido. Este tiene la ventaja de demorar menos de 15 minutos en dar el resultado, pero a veces puede dar falsos negativos. Es el que están haciendo las mutualistas hoy en día, en primera instancia», explicó.

«A las 8:30 de la mañana, el test dio positivo y de inmediato comuniqué a las personas con las cuales había tenido contacto. Después de reflexionarlo y hacer consultas a médicos amigos, decidí publicarlo en las redes, por cualquier olvido que pudiera haber tenido», añadió.

Por esa razón, consideró que «plantear mentiras de este tipo no solo daña imágenes, promueve conductas que yo no he tenido. De hecho, llevo cuatro cuarentenas durante la pandemia, que las cumplí con total rigurosidad».

Así las cosas, aseguró que «ni bien salga de la enfermedad, voy a hacer las de denuncias respectivas a estos malos uruguayas/os que difaman, sin conocimiento alguno», y que hablará con abogados para concretar dichas denuncias.

«No puede haber impunidad total para los que transforman la realidad, sin importar el daño que hacen», concluyó. / Fuente: Montevideo Portal / Foto: FocoUy – captura de pantalla