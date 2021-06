Se reunió esta mañana en el edificio central.

El gabinete de la Intendencia de San José realizó esta mañana su primera reunión desde el inicio del actual período de gobierno.

De acuerdo a lo informado por el pro secretario de la comuna, Marcos Reyes, fue, fundamentalmente, para analizar el cumplimiento de las metas trazadas por la intendenta Ana Bentaberri a cada una de las direcciones cuando asumiera, el pasado 26 de noviembre.

«El cumplimiento ha sido aceptable, ha sido bueno» afirmó Reyes. El funcionario dijo que hubo áreas que no pudieron alcanzar sus objetivos, pero señaló que se debió a motivos ajenos a sus posibilidades.

«Por ejemplo no se pudo poner aún el piso del estadio de baby fútbol porque no nos ha llegado. Está en viaje y aun no ha llegado al puerto de Montevideo. Lo mismo nos ha pasado con los contenedores que teníamos previsto entregar en Ciudad del Plata, que tampoco nos han llegado» citó como ejemplos.

El pro secretario informó que durante la reunión se trazaron los objetivos para el segundo semestre, que se conocerán en las próximas horas, una vez que se firme la resolución correspondiente.

De todas formas indicó que «lo primero será cumplir con las cosas que quedaron pendientes en este semestre».