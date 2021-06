El directorio analizó los resultados de auditoría; remitirá los antecedentes a la Jutep.

Tras analizar los resultados de auditoria sobre la construcción del Antel Arena el directorio de la telefónica estatal resolvió hacer una denuncia penal, informó Radio Uruguay.

En conferencia de prensa, el vicepresidente de la empresa, Robert Bouvierel, explicó que la auditoría constó de dos etapas y detalló los principales resultados.

Entre ellos del análisis de gestión del proyecto se desprende que no hubo un coronograma maestro desde el inicio, hubo una incompleta definición del alcance, controles y procesos; no se detalla el plan de contrataciones, los plazos de ejecución fueron modificados en forma reiterada y sucesiva y no se encontró un programa financiero, enumero Bouvierel.

Cuando asumió el nuevo directorio la empresa mantenía obligaciones financieras vinculadas al proyecto por 47 millones de dólares, el complejo fue valuado en 34 millones y terminó costando 120, apuntó.

“La norma fue la contratación directa y directa por excepción, lo que implicó restricción a la competencia, discrecionalidad y falta de transparencia”.

Bouvierel señaló que esta forma de contratación fue reiteradamente observada por el Tribunal de Cuentas, que encontró que la disposición de reserva por 10 años incluida en las adjudicaciones carece de fundamento.

Además dijo no hay forma de corroborar que las adjudicaciones hayan sido las más convenientes para los intereses de Antel.

En cuanto a resultados económicos por funcionamiento del complejo, las pérdidas desde su inauguración hasta junio de 2020 son del entorno de tres millones de dólares.

El vicepresidente de Antel dijo en conferencia de prensa que no está en consideración vender el Antel Arena, sino que se buscará “rentabilizarlo y ponerlo al servicio”.

El complejo está hoy ahí y es formidable, discutimos la forma en cómo se construyó, por fuera de los cometidos, expresó. / Fuente: Radio Uruguay