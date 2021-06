En las últimas horas el can murió como consecuencia de una pelea con otros perros en una estancia de Artigas.

Desde hacía varias semanas un perro que llevaba más de 442 ovinos, entre mordidos y muertos, en la zona que se extiende desde Javier de Viana a Topador en el departamento de Artigas, afectando en el camino a un importante grupo de productores, informó diario Cambio de Salto.

Si bien se organizaron cuadrillas de búsqueda del can, el mismo era esquivo a productores y trabajadores rurales que recorrían una vasta zona para ubicarlo.

La crónica del diario salteño señala que “el perro ya se había convertido en un asesino, que ya no mataba por hambre, sino que lo hacía como deporte, y a su paso iba diezmando la producción ovina en la zona, llevando principalmente a los productores más chicos a pensar en abandonar el rubro.

Luego de varias recorridas, este fin de semana dos trabajadores en un predio de la zona, se dispusieron a buscar la majada para dejarla en un potrero cercano a la casa del predio. Al llegar al lugar se encontraron con el perro atacando las ovejas y teniendo en cuenta que no estaban armados, decidieron ahuyentar al animal para que no hiciera más daño en la majada. Al realizar esta acción, los perros del predio, que acompañaban a los trabajadores, salieron rápidamente a atacar al can y luego de una lucha entre los animales, los canes del predio le terminan por dar muerte.



En el recuento que se realizó por más de 12 productores de la zona, se afectaron hasta el fin de semana más de 700 ovinos, entre capones, borregos y ovejas, en algún caso preñadas. Teniendo en cuenta esta cifra, y que la gran mayoría estaba con lana y en el caso de las ovejas preñadas además del vientre también se perdieron los corderos, los productores estimaron que las pérdidas superan los US$ 60.000. Pérdidas que son irrecuperables, ya que el can no tenía un dueño responsable, ni quien se pueda hacer cargo de los perjuicios que ha causado durante todo este tiempo.

Esta problemática no es nueva y ha generado la salida de varios productores del rubro en distintos puntos del país. En las últimas semanas también se conocía el relato de Douglas Cortela, productores de Colonia, que padeció la misma situación pero con animales de plantel, con muchos años de avance genético, incluso animales que participarían en las exposiciones”, concluye la publicación. / Fuente: Diario Cambio

