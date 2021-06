El diputado criticó las políticas del gobierno.

«Desde Ecilda Paullier a Ciudad del Plata la pobreza se siente, el hambre se siente. En todo el departamento», afirmó el diputado Nicolás Mesa del Frente Amplio, en una alocución realizada en la sesión de este miércoles de la cámara baja.

Mesa señaló que si se compara el 2019 con el 2020 se puede observar que la pobreza, en San José «pasó de un 2,32% a un 7,4%».

«Dicho de otra forma y para poner un ejemplo, el estadio Casto Martínez Laguarda de San José tiene capacidad para 3000 personas. El equivalente a dos estadios Casto Martínez Laguarda llenos es la cantidad de habitantes de San José que pasaron a la pobreza», graficó.

PUBLICIDAD

«Sí, en el entorno de 6000 personas de nuestro departamento hoy están en esta dolorosa situación, aumentando así la cantidad total a más de 8000 personas«, enfatizó.

«Pero además -prosiguió- recientemente vio la luz un informe elaborado por el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay» que indicó que «la pobreza en niños, niñas y adolescentes, si se comparan los años 2019 y 2020 se triplicó» pasando del 4,8% al 14,17%.

Mesa dijo que, además, «hemos visto en el departamento en el último tiempo más pérdida de empleos, desalojos en asentamientos en plena pandemia, anuncios de cortes de luz a quienes no han podido pagar, situaciones que provocan más preocupación y lógica angustia»

PUBLICIDAD

Como contrapartida, «también hemos visto en San José como la propia gente ha construido una red de contención, desde ollas populares hasta merenderos, gente que organiza canastas solidarias, etc., etc., en ámbitos tan variados como colectivos barriales organizados, sindicatos, instituciones deportivas, religiosas, y podría seguir, quedando en evidencia la debilidad del Estado para enfrentar estas situaciones», afirmó.

«Mucha gente ha utilizado la metáfora de la guerra para describir esta dolorosa situación. Con todo respeto, en la guerra solo hay un objetivo y se trata de sobrevivir, razón para la cual no cabe ningún tipo de especulación en cuanto a la asignación de recursos. No importa cuanto se gasta, simplemente porque en una guerra sino se sobrevive, no hay mañana«, afirmó.

«Y si aceptamos la liviana metáfora bélica, pareciera que estas políticas han mandado a la guerra a amplios sectores de nuestra gente -sin distinguir entre niños, jóvenes o mayores- tremendamente indefensos«, concluyó.