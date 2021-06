“Las termas son un destino seguro”, afirmó el ministro de Turismo.

En Colonia, el ministro de Turismo, Germán Cardoso, informó que las termas en el norte del país son un destino seguro en el marco de la pandemia, de cara a las vacaciones de julio, informó Radio Uruguay.

Cardoso afirmó que hay un estudio reciente de la Universidad de la República que concluye que el virus no vive en aguas termales. “La calidad del agua es excelente. El virus covid-19 no se transmite, no vive en el agua caliente, en el agua termal. Se han hecho varios análisis”, informó y agregó: “Las termas son un destino seguro”. / Fuente: Radio Uruguay