Un nuevo reto viral pone a prueba tu visión para que encuentres la solución en el menor tiempo posible.

Un nuevo reto viral te propone concentrarte bastante y tomarte un tiempo para no equivocarte al indicar cuántos cuadrados hay en la imagen.

Para encontrar la solución de este desafío, debés enfocarte lo necesario ya que es mucho más complicado que la mayoría que circula en las redes sociales. En la ilustración, se puede observar que hay dos ventanas conformadas por muchos cuadrados, por lo que tu objetivo es señalar con exactitud qué cantidad de estas figuras geométricas hay.

En caso de que no hayas logrado dar con la respuesta, a continuación te daremos la solución para que no te quedes con la duda. Si te tomaste tu tiempo y ya tenés una respuesta, te contamos la cantidad exacta de cuadrados que hay. Existen un total de 21 de las figuras geométricas en la ilustración. Si no creés, volvé a contarlo.

