“Tuvimos reiterados avisos de la ciencia, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver”, dijo.

Tal como viene haciendo desde hace varias semanas, José Mujica dedicó su espacio en M24 a referirse a la situación sanitaria. Para el expresidente, detrás de toda la discusión subyace cuánta importancia le otorgamos a la vida, publicó La República.

“¿No hacemos nada para que muera menos gente? Ese es el dilema. ¿Nos vamos tranquilos, no intentamos nada?”, se preguntó. Luego aseguró: “Y todavía siento que mucha gente le echa la culpa a la gente en general por la falta de cumplimiento de las medidas. Si como sociedad nos conocemos. En el tránsito, por ejemplo, la gran mayoría de la gente cumple, y la que tiende a no hacerlo se ve frenada por el sistema de multas.

Quiere decir que estoy de acuerdo en que no se puede reprimir. Siempre estaré de acuerdo. Pero es posible tomar medidas restrictivas y utilizar estos sistemas que se han utilizado en otras partes. No buscando la simpatía de la gente o que nos salgan bien las encuestas, sino priorizar salvar vidas. Cuánto cuesta una vida es la cuestión de fondo. Es inconmensurable. La ciencia no falló, que advirtió y pidió. Ha fallado la política”.

Mujica consideró: “Cualquiera sabe que la paralización absoluta es imposible en una sociedad moderna. Y cualquiera sabe que las medidas restrictivas que se podrían haber tomado afectan a las empresas, a la economía y al diario vivir de tanta gente que no tiene otro recurso que sus manos. Son cosas obvias.

PUBLICIDAD

Como consecuencia de esto, si se toman medidas restrictivas que ayuden a reducir la movilidad hay que gastar. Por eso, es más barato no restringir. Eso sí: en el fondo, los orientales han tenido que acostumbrarse a lidiar con 60 o más muertes por día. Hemos hablado que se ahorraron 600 millones a pesar de los gastos de la pandemia. ¿Era para ufanarse?”.

Luego, consideró: “Se ha apelado a titulares, a números impactantes sobre la vacunación. Se nos procura entretener con cómo será el día después para que podamos sobrevolar el drama de los muertos diarios.

PUBLICIDAD

Se ha sostenido que las medidas restrictivas en algunos lugares no dieron resultado. Y se mira mucho a la Argentina, con sus dimensiones y su drama. Pero eso no ha sido una ley. Hay muchos lugares donde se contuvo la pandemia, se aminoró enormemente el costo con medidas que dieron resultado. En Inglaterra, por ejemplo, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda”. / Fuentes: M24 – La República / Foto: EFE